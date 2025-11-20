Faire Schokolade mit Hilfe von Oikocredit

Dokumentarfilm und Vortrag über Sozial-ökologische Finanzierung am Beispiel fairer Schokolade.

Decolonize Chocolate 2 - Wie revolutioniert man die Schokoladenproduktion? Der Dokumentarfilm berichtet eindrucksvoll über den Bau der ersten Bio-Schokoladenfabrik Westafrikas in Ghana. Durch die Verarbeitung von der Kakaoschote bis zur fertigen Schokoladentafel im Herkunftsland des Kakaos bleibt die gesamte Wertschöpfungskette in der Produktion vor Ort und es werden Arbeitsplätze geschaffen, was lokale Gemeinschaften nachhaltig stärkt.

Das Kulturforum und der Weltladen Metzingen laden ein zum Film und Vortrag von Marc Ehrmann vom Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V., zum Austausch und natürlich zur Verkostung der fairen Bioschokolade.