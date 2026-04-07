Faires Frühstück 2026

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Unterer Markt Künzelsau 74653 Künzelsau

Am 04. Juli 2026 können Besucherinnen und Besucher von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Unteren Markt zu einem gemeinsamen Frühstück zusammenkommen.

Mit kostenlosem Künzelsauer Stadtkaffee und fair gehandeltem Tee aus den Tassen der Stadtverwaltung, kommt man schnell mit Mitmenschen aus der Bürgerschaft ins Gespräch und kann sich zum Thema Fairer Handel austauschen.

Wir freuen uns auf Sie.

Jede Person sollte selbst etwas zum Frühstücken sowie sein eigenes Geschirr und Besteck mitbringen – es kann geteilt, getauscht und probiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Stadtverwaltung Künzelsau freut sich über viele Besucher.

Info

Unterer Markt Künzelsau 74653 Künzelsau
Essen & Trinken
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