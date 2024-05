Faires Frühstück meets Ehrenamt

Künzelsau darf seit 2015 den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen. Seit der Titelverleihung findet jährlich das Faire Frühstück statt.

Das gemeinsame Frühstück am Unteren Markt bietet den Besuchern den optimalen Rahmen, sich zum Thema Fairer Handel auszutauschen und in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Jeder Besucher sollte selbst etwas zum Frühstücken sowie sein eigenes Geschirr und Besteck mitbringen – es kann geteilt, getauscht und probiert werden. Der Künzelsauer Stadtkaffee und Tee werden kostenlos in Tassen von der Stadtverwaltung ausgeschenkt. Gut gestärkt gibt es dann die Gelegenheit, sich bei einem Markt der Möglichkeiten über das Thema Ehrenamt in Künzelsau zu informieren.