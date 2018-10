Faires Frühstück

„Die Produkte im Weltladen sind nicht nur von besonderer Qualität – sie sind zugleich ein kleines Stück Weltpolitik, denn sie stammen alle aus Fairem Handel. Fairer Handel, das bedeutet: Ihre Erzeuger*innen erhalten Preise, die ihnen ein Leben in Würde ermöglichen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es klingen mag. Die Erlöse für viele Produkte aus dem Süden sind im freien Welthandel so niedrig, dass Kleinproduzent*innen kaum davon leben können. Zukunftssicherung bleibt so für sie ein Traum.“