fairliebt Weihnachtsmarkt
Kinderwunderland
Bastelangebot von LazyBones und
Familiennetzwerk Boxberg-Ahorn
Weihnachtliche Kinderlesung
Kaffee & Kuchen
winterliche Leckereien
Gegrilltes
heiße & kalte Getränke
Kleinkunsthandwerk
Flohmarkt
weihnachtliche Fotoecke
Programm
14:30 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeisterin Heidrun Beck
Auftritt der Kinder des katholischen Kindergartens Boxberg
Besuch des Nikolaus
Jugendquintett des Musikvereins Umpfertal
Info
Rathaus Boxberg Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg