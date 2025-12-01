fairliebt Weihnachtsmarkt

im Innenhof

bis

Rathaus Boxberg Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg

Kinderwunderland

Bastelangebot von LazyBones und

Familiennetzwerk Boxberg-Ahorn

Weihnachtliche Kinderlesung

Kaffee & Kuchen

winterliche Leckereien

Gegrilltes

heiße & kalte Getränke

Kleinkunsthandwerk

Flohmarkt

weihnachtliche Fotoecke

Programm

14:30 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeisterin Heidrun Beck

Auftritt der Kinder des katholischen Kindergartens 

Besuch des Nikolaus

Jugendquintett des Musikvereins Umpfertal

Info

