Faktencheck Abfallvermeidung: Was genau können wir tun?

Dieses Ziel sollte jeder Einzelne verfolgen, aber auch als Teil der Gemeinschaft, in der wir leben. Zuerst der Faktencheck: Was wurde für die Abfallvermeidung in den letzten Jahren auf EU- und auf Deutschlandebene erreicht und welche Maßnahmen ergreift der Abfallwirtschaftsbetrieb konkret?

Wie kann ich mich als Privatperson beim Thema „Müll vermeiden“ oder „Lebensmittel retten“ engagieren? Es werden einige Initiativen gegen die Verschwendung von Ressourcen im Landkreis Böblingen als Best-Practice-Beispiele vorgestellt.

In Kooperation mit der Abfallwirtschaft Böblingen.