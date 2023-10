Alexander von Humboldt - »der neue Aristoteles« Vorreiter vernetzter Wissenschaft

elten hat ein Forschungsreisender so viel Furore gemacht wie der Preuße Alexander von Humboldt. Durch eine Erbschaft konnte er seine vielversprechende Karriere im Staatsdienst aufgeben und sich seinen eigentlichen Interessen widmen. Interessen, die ihn in 70 Jahren dank seines ständig wachsenden Netzwerks über den gesamten Erdkreis zum Begründer neuer Wissenszweige wie auch empirischer Forschung machte. Davon zeugt sein in über sieben Jahrzehnten geschaffenes Werk, das ihn als „größten Naturforscher seiner Zeit“ verewigte. Er legte Grundlagen für viele Disziplinen und bereitete den Weg für viele Forscher und Wissenschaftler – auch wenn er selbst vorübergehend aus dem Blick verschwand, ist sein Erbe vernetzten Denkens und Forschens heute aktueller denn je.