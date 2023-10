Usbekistan, Märchen aus 1001 Nacht entlang der Seidenstraße

Taschkent - Samarkand – Buchara. Wie Diamanten an einer Kette reihen sich die Städte der sagenumwobenen Seidenstraße aneinander, jenem Geflecht alter Handelswege, das ab 300 vor Christus das Mittelmeer mit Ostasien verbunden hat. Die Städte am Handelspfad blühten auf, allen voran jene im heutigen Usbekistan. Noch heute lässt sich der einst unglaubliche Reichtum erahnen, es ist ein Stück Morgenland wie aus dem Bilderbuch. Irgendwo dort, zwischen den Minaretten und Mausoleen, könnte Aladin und Sindbad umhergestreunt sein, und Ali Baba und die 40 Räuber ihr Unwesen getrieben haben. In Usbekistan wird alles lebendig, was man mit den Märchen aus 1001 Nacht verbindet.