Rätoromanisch - eine kleine Sprache behauptet sich

„Ein von unbeugsamen Rätoromanen bevölkerter Kanton hört nicht auf, dem Eindringen der deutschen Sprache Widerstand zu leisten" (in Anlehnung an den Prolog der Asterix-Bände). Und laut Andrì Peer, Schweizer Schriftsteller aus Sent, Unterengadin, ist „ein Saum der römischen Toga an den Bündnerbergen hangen geblieben“. Was hat es denn mit diesem Rätoromanisch auf sich? Warum gibt es diese Sprache noch? Wo wird sie gesprochen? Ist sie bedroht? Gibt es rätoromanische Literatur? Was sind die Besonderheiten dieser Sprache? All das soll im Vortrag über dieses „sprachliche Edelweiß“ geklärt werden. Und danach werden sie beim Besuch des Engadins die Menschen dort auch mit einem freundlichen „Bun di, co vaja?“ begrüßen können. In Kooperation mit der vhs Gerlingen.