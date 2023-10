Ach wie gut dass niemand weiß...

Angeberisch verspricht der Müller dem König, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen könne. Kein Mensch kann das. Und so findet sich die schöne Müllerstochter bald in schlimmster Not. Ein kleines, böses Männlein bietet seine Hilfe an. Doch dafür muss die schöne Maid ihm ein Geschenk versprechen: Ihr erstgeborenes Kind. Verzweifelt willigt die Müllerstochter ein. Doch schon bald bereut sie ihr Versprechen und sucht nach einem Ausweg.