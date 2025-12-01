Faktencheck zum Bürgergeld mit Helena Steinhaus

Das Bürgergeld ist Geschichte. An seine Stelle tritt eine Grundsicherung, die auf kalkulierten Verfassungsbruch setzt.

Nullrunde, Totalsanktionen, Quadratmeterdeckel, das Leben wird den Betroffenen auf allen Ebenen schwerer gemacht. Zugleich sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt historisch schlecht. Die neue Grundsicherung trumpft Hartz IV in seiner Grausamkeit und ist ein Damoklesschwert über Erwerbslosen und allen, die Lohnarbeit machen. Warum funktioniert die Bürgergeld-Hetze so gut und wer profitiert eigentlich davon? Wer die Menschen sind, die von Bürgergeld leben müssen und was das für ihren Alltag bedeutet, welche Schwierigkeiten sie in Jobcentern erleben, aber auch, was wir als Zivilgesellschaft tun können, soll in diesem Vortrag erörtert werden.