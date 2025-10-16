FALCO - Die Show 2025

Alle Hits – Eine unvergessliche Nacht!

Erlebe in einer atemberaubenden Konzert-Show die größten Falco-Hits wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“, „Jeanny“ u.v.m.!

Doch das ist nicht alles: Packende Anekdoten und mitreißende Erzählungen lassen den Falken für eine Nacht wieder auferstehen. Begleitet von Live-Band, Sängerinnen und Tänzerinnen wird das 100-minütige Spektakel zu einer faszinierenden Zeitreise in die Welt der österreichischen Musiklegende! 🎭🎶

Besondere Regelung für Schwerbeschädigte: Personen mit Merkzeichen B im Ausweis können eine kostenfreie Begleitperson mitbringen. Diese speziellen Tickets sind nur per Mail (events@mamuma.de) oder Telefon (+49 1511 5858 374) erhältlich.

📰 Die Presse ist begeistert!

Augsburger Allgemeine Zeitung: „Alexander Kerbst imitiert den österreichischen Popstar mit beachtlicher Gewandtheit in Sprache und Gesang.“

Main Post: „Kerbst ist brillant! Er hat das unverschämte Grinsen, die Gesten, die Körpersprache Falcos immer präsent.“

Passauer Neue Presse: „In der Hauptrolle des charismatischen Idols brilliert Alexander Kerbst – der Idealfall für Falco.“

Hannoversche Allgemeine Zeitung: „Mit Sonnenbrille und zurückgegelten Haaren wirkt Falco auf der Bühne wie auferstanden. Kerbst liefert eine große Show!“

Westfalen-Blatt: „Kerbst lebt die schillernde Figur mit all ihren Licht- und Schattenseiten – ein faszinierendes Spektakel!“

Südwest Presse: „Smart, schneidig, exaltiert – quasi Falcos Wiedergeburt!“

⚡ Sei dabei und erlebe eine Show, die dich in den Bann zieht! ⚡