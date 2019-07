Seit 1997 gibt Falk Zenker erfolgreich Solokonzerte. Mit seiner assoziativen Musik zwischen Mittelalter, Klassik, Flamenco, Improvisation und Weltmusikmoderne, realisiert mit virtuosem Giterranspiel, ungewöhnlichen Klangerzeugern und seinem ausgefuchsten Live-Looping, kann er mittlerweile auf ca. 1.000 Solokonzerte zurückblicken und hat sich seinen Platz in der obersten Liga deutscher Akustikgitarristen erspielt.

Mit dem neuen Programm "Falkenflug" entführt er sein Publikum in atemberaubenden Höhen, in schwerelose Traumlandschaften und zu heuter-kreativen Gedankensprüngen durch Zeit und raum. "Zum Abschluss fegte die geniale One-Man-Band mit seiner elektronisch verzerrten Hard-Rock-Kakophonie derart wuchtig durch den Saal, dass wohl selbst The Who zu ihren wildesten Zeiten den Hut gezogen hätten".