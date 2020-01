Fallschirmspringen Ostern 2020

× Erweitern tandemfun Fallschirmspringen mit Tandemfun

Auch in 2020 gibt es an Ostern wieder den Fallschirmsprung Event am Flugplatz Rothenburg ob der Tauber. Mit Tandemfun können Sie täglich einen Tandemsprung aus über 4000 Meter erleben. Eine Anmeldung zum Fallschirmsprung ist notwendig. Ein Gutschein kann bereits erworben werden über die Webseite von Tandemfun. Hol Dir den Adrenalin-Kick!