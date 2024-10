Falsche Schlange

Snake in the Grass) Psycho-Thriller von Alan Ayckbourn, Deutsch von Inge Greiffenhagen und Bettina von Leoprechting

Tournee-Theater Thespiskarren

Mit Gerit Kling, Mackie Heilmann

und Astrid Rashed

Annabel Chester kehrt nach dem Tod ihres Vaters in die englische Heimat zurück. Sie war mit 15 vor dem Tyrannen geflohen, um in Australien ein neues Leben zu beginnen. Ihre jüngere Schwester Miriam blieb daheim und pflegte den Vater bis zu seinem Ableben. Dennoch wurde nicht Miriam, sondern Annabel von dem verstorbenen Familienoberhaupt zur Alleinerbin gemacht.

All das weiß die kürzlich entlassene Krankenschwester Alice Moody längst, als Annabel in ihrem verfallenen Elternhaus eintrifft. Sie zeigt der Erbin einen handschriftlichen Brief, in dem ihr Vater unmissverständlich schildert, dass er wegen Miriams ‚Pflegemethoden‘ um sein Leben bangt. Für 100.000 Pfund wäre Alice bereit, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen.

Noch bevor Annabel und Miriam sich begegnen, nimmt die Heimkehrerin ein seltsames Geräusch wahr, das vom verwitterten Tennisplatz auf dem Anwesen kommt. Nach und nach häufen sich die unheimlichen Vorgänge rund um das alte Haus. Und nicht nur die Elektrik scheint marode, auch das mehr als brüchige Fundament der Familien­geschichte offenbart sich immer mehr, je intensiver die Schwestern ihre Vergangenheit Revue passieren lassen.

Während Annabel noch versucht, alle Fäden in der Hand zu behalten, entgleist die Situation zusehends. Miriam betäubt die Erpresserin und sperrt sie im stillgelegten Brunnenschacht ein. Anschließend wird der Brief in der Wohnung von Alice ausfindig gemacht – doch die Bedrohung scheint nur für einen Augenblick abgewendet, geht sie doch von etwas ganz anderem aus als von der mundtot gemachten Krankenschwester …