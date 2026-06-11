Falschgeld – „Flügge werden“ Album Release Tour

Falschgeld sind jung, aus München und machen dreckigen Indie-Pop-Rock mit deutschen Texten. Stilistisch irgendwo zwischen TonSteineScherben und den frühen Strokes, also allergediegenster Halbstarken-Krawallo!

Hoher Spaßfaktor! Keine Rücksicht auf Verluste! Die punkige Attitüde der vier, die seit Kindestagen miteinander Musik machen und entsprechend druckvoll abliefern, trifft kontrastreich auf tiefgründige und smarte Texte von Frontmann Jona Volkmann (den mittlerweile viele auch aus dem Kino kennen, u.a. zuletzt in Sönke Wortmann`s „Der Spitzname“). Nach ihrem aufsehenerregenden Debütalbum „Menschen wie wir“ arbeitet die Band momentan mit Produzenten-Koryphäe Moses Schneider an ihrer zweiten Scheibe „Flügge werden“, die auch genau davon handelt: vom Erwachsenwerden in Zeiten, in denen die Welt scheinbar aus den Fugen gerät. Zeitgeist und Coming of age treffen auf angenehm ehrlichen Indie-Pop-Rock ohne Schnörkel, aber dafür mit umso höherem Spassfaktor.