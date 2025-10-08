FALSE LEFTY (A/UK)

Veva (A) an den Drums und Thomas (UK) an der Gitarre. Reduziert bis aufs Maximum – was auf den ersten Blick wie ein abgedroschener Werbeslogan anmutet, ist unser Credo. Drei Trommeln und eine Gitarre mit nur drei Saiten formen unseren Sound. So sehr, wie das Setup durchaus Erinnerungen an die White Stripes wecken kann, so wenig tut es die Musik. False Lefty’s einzigartiger Stil bewegt sich zwischen Alternative Rock, Indie und Post-Punk, mit starkem rhythmischem Schwerpunkt und gekonntem Songwriting. Manchmal sogar fragil und beinahe zerbrechlich, aber immer kraftvoll, rhythmisch und unverwechselbar. Nicht zuletzt durch die Musik schafft die Band eine einzigartige Atmosphäre um sich, die ihr Publikum in ihren Bann zieht. Sie stehen auch für eine neue Ära der Punkkultur, denn man kommt nicht drumherum sich zu fragen, was hinter dem ungewöhnlichen Bandnamen steckt. Umerzogene Linkshänder oder falsche Linke? False Lefty steht für klare Haltung und Working-class-Ethos: mehr Schulterschluss undweniger Wir-gegen-die-Mentalität. Oder anders gesagt: «l would rather be a false lefty, than no lefty at all».