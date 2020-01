Faltenradio passt in keine Schublade. Im Hauptberuf spielen die klassisch ausgebildeten österreichischen Musiker Soloklarinette bei den Wiener Philharmonikern und Symphonikern, sie lehren am Musicum in Salzburg und an den Hochschulen in Linz und München. Als Faltenradio (umgangssprachlich für die steirische Harmonika) zeigen die Vier, dass Musik keine Grenzen kennt. Beherzt verbinden sie Mozart und Jazz, Volksmusik und Avantgarde, Okzident und Orient – und setzen mit „Respekt“ auch politisch ein Zeichen für Offenheit und Toleranz. Großartig!

Mit Alexander Neubauer (Bassetthorn, Klarinette, Vocals), Matthias Schorn (Klarinette, Cajón, Vocals), Stefan Prommegger (Bassklarinette, Klarinette, Vocals), Alexander Maurer (Steirische Harmonika, Klarinette, Gitarre)