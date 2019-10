Fame meets Hausbois auf zwei Floors

Jack your body. Body & Soul. Body & Music. Fame trifft auf die Hausbois. Hausbois meets Fame. House Music für House Lovers. Mal deep, mal Tech, mal Afro. Aber immer 100% Hausbois Style. Und nicht nur das: Nach ihrem fantastischen Revival vergangenen Sommer ist die Fame Posse erneut zur ück im Kowalski- Revival weil: Die Fame Gang hostete vier Jahre lang die Eventreihe Circus Electronic bei uns.

Damit an diesem allerheiligsten Freitag auch die allerletzten Toten geweckt werden, veranstaltet man nun wieder einen riesigen Zirkus und bei einem Zirkus darf Alleinunterhalter Ocean nicht fehlen. Der spreadet auf Floor 2 seine Leidenschaft für 80s und 90s Electronics und alle empfangen Liebe. Pose all night long zu Electronic Music all night long.