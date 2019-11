Die dicke Benedikta - Neujahrsführung für Familien

Conrad Greck, der Ritter im Greckenschloss zu Kochendorf hatte außer vielen Kindern auch eine Frau, die dicke Benedikta. Was die Familie im Schloss so alles erlebt hat, vom tiefen Gewölbekeller bis hinauf in den Dornröschenturm, das wird den kleinen Prinzen und Prinzessinnen während dieser Führung erzählt.

Kinderstadtführerin: Heike Pfitzenmaier

Treffpunkt: Parkplatz Schloss Lehen, Hauptstr. 2