45 Jahre Underground-Punk.

Tübingen 1980: Sechs junge Männer, denen traditionelle Rockmusik und vieles mehr gehörig auf den Geist geht, greifen selbst zu Instrumenten – ohne Plan, aber mit Energie. Es entsteht eine Erfolgsgeschichte im deutschen Underground-Punk-New Wave. Anfang der 80er tourt Familie Hesselbach zunächst regional, bald bundesweit und im benachbarten Ausland, begleitet von Veröffentlichungen auf Kassette und Vinyl.

45 Jahre später kehrt die Band zurück – mit alten, zeitlosen Songs und neuem Material, gespielt mit der gleichen explosiven Energie wie damals. „Der Einfluss von James Chance and the Contortions, der britischen Gang of Four und den Hamburgern Palais Schaumburg ist bei Familie Hesselbach unüberhörbar.“