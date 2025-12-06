Tübingen 1980. Sechs junge Männer, denen traditionelle Rockmusik und vieles mehr erheblich auf den Geist geht, greifen selber zu Instrumenten. Eine Erfolgsgeschichte im deutschen Underground-Punk-New Wave entwickelt sich, ohne dass dies geplant ist. Anfang der 1980er Jahre tourt Familie Hesselbach in der Region, bald schon in der gesamten Republik und dem benachbarten Ausland, begleitet durch Veröffentlichungen auf Kassette, später auf Vinyl.

Jetzt, 45 Jahre später, greift Familie Hesselbach auf alte Songs zurück, die sind gut und alterslos, arbeitet aber auch mit neuem Material. Mit der gleichen explodierenden Energie, für die sie seit jeher bekannt ist.

“Der Einfluss von James Chance and the Contortions aus New York, der britischen Gang of Four und den Hamburgern Palais Schaumburg ist bei Familie Hesselbach unüberhörbar.” (TAZ)