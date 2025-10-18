Familie Mendelssohn 1

Lutherkirche Fellbach Kirchplatz 1, 70734 Fellbach

Musik, Szenisches und einen Vortrag bietet der Tag im Zeichen der Familie Mendelssohn.

Den Auftakt um 14 Uhr bilden Orgelsonaten von Felix, die der vorzügliche Organist Christoph Bornheimer interpretiert und kommentiert. Den Gleichklang der Geschwister Felix und Fanny Mendelssohn-Hensel bringt die hochmusikalische Familie Müller/Pantle in einer Lesung mit Gesang und Kammermusik zum Schwingen. Den großen Aufklärer Moses Mendelssohn beleuchtet der Publizist und Historiker Dr. Thomas Lackmann aus Berlin ab 18 Uhr in einem reich bebilderten Vortrag. Abschließend bringt ein vorzügliches junges Trio Klaviertrios von Felix und Fanny zu Gehör.

