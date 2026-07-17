Familie Omelchuk

Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Musik setzt sich über Grenzen hinweg. Musik lebt in unseren Herzen.

Igor Omelchuk und Ilona Chumachenko haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und diese Liebe zur Musik vermitteln sie auch ihren 3 Töchtern. Igor Omelchuk ist studierter Musiker, sein Spezialinstrument ist das Knopfakkordeon – das beherrscht er in sämtlichen Facetten von der Unterhaltungsmusik über die Klassik bis zum Jazz. Heute leitet er die Akkordeonorchester in Hülben, Böhringen-Zainingen, Jettingen und Kleinenstingen, sowie den Chor “Mädels unlimited” in Grabenstetten. Die promovierte Musikpädagogin Ilona Chumachenko hat auch Akkordeon und Klavier studiert. In Zainingen, wo die Familie seit einigen Jahren lebt und sich so wohl fühlt, spielt sie in der Kirche die Orgel und macht beim Akkordeonorchester des Schwäbischen Albvereins den Musikgarten. Ihre Kinder sind 14, 11 und 3 Jahre alt und lieben bereits jetzt schon die Musik. Mit großer Freude lernen die Töchter Klavier und Gesang. Ihr Repertoire reicht von klassischer Musik über Jazz bis hin zu Unterhaltungsmusik, von J.S. Bach bis A. Piazzolla.