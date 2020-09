Familien der Bibel - Familie im Neuen Testament

Referent: Michael Gerstner, Diplomtheologe/Leiter der keb

Die Geschichte der Familie in der christlichen Welt ist ganz wesentlich geprägt von den biblischen Erzählungen über Familiengeschichten und von den biblischen Vorgaben für das Leben in der Familie. Diese Familiengeschichten reichen im Alten Testament von der Ur-Familie um Adam und Eva und dem Brudermord unter ihren Söhnen, über Noah, der mit seiner Familie zu einem Neuanfang der Menschheit wird, zu Abraham mit Sarah und Hagar. Im Neuen Testament steht am Anfang die Generationengeschichte der „Heiligen Familie“, die sich auf die Flucht begeben muss und doch Jesus eine irdische Heimat bieten kann; berichtet wird von der kranken Schwiegermutter des Petrus und von christlichen Wandermissionaren, die als Ehepaar umherziehen. Die biblischen Vorgaben reichen von den 10. Geboten mit der Verpflichtung die Eltern zu ehren bis zum Scheidungsverbot bei Jesus und den zu erfüllenden Bedingungen in der eigenen Familie, um als Amtsträger in der christlichen Gemeinde in Frage zu kommen.

Die beiden Vorträge wollen schlaglichtartig das Wichtigste herausarbeiten und die Relevanz für heute verdeutlichen.