Blues Brothers (WLB Esslingen)

1979. Die Brüder Hans und Elmar Eisele – bekannt als „Jake und Elwood Blues“ – haben es vom Knabenchor des katholischen Kinderheims zu Berühmtheiten der schwäbischen Bluesmusikszene gebracht. Trotzdem sind sie ständig abgebrannt und deshalb schnell mal in kleinkriminelle Aktivitäten verwickelt. Dem katholischen Waisenhaus, in dem die beiden aufgewachsen sind, droht die Schließung wegen unbezahlter Steuerschulden. Die Brüder wollen helfen und ihre alte Band, die Blues Brothers, für ein Benefizkonzert wieder zusammentrommeln. Und so machen sich die beiden, ausgerüstet mit einem klapprigen Mofa, auf einen legendären musikalischen Roadtrip durch die baden-württembergische Provinz.