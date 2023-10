Bundesweiter Vorlesetag: Kamishibai - Kann ich bitte in die Mitte

„Kommt, wir lesen ein Buch!“, ruft das Kind und schon sitzen alle auf dem Sofa: Zebra, Katze, Kind, Hamster, Löwe. Es kann losgehen. „Wartet!“, wiehert das Zebra, „der Storch ist noch nicht da!“ Da kommt er. So, jetzt kann es losgehen. Von wegen. Die Katze braucht ein Kissen, es fehlt noch der Fisch, dem Löwen wird‘s zu eng, der Fisch will in die Mitte. So, JETZT kann es losgehen - oder? Wieder spannt Susanne Straßer ihre kleinen Leser*innen lustig auf die Folter und sorgt nach großem Tohuwabohu für ein vergnügliches Ende.