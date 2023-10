Accelerando - d’Artagnan und die 3 Musketiere - Kinderkonzert

Frankreich im Jahr 1625: d‘Artagnan will unbedingt Musketier in der Garde des Königs werden. Doch schon bei seiner Ankunft in Paris legt er sich mit den Schergen Kardinal Richelieus an und fordert versehentlich die drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis zum Duell heraus. Der Junge vom Land hat Glück im Unglück, denn das Gefecht begründet einen Freundschaftsbund fürs Leben. Nach dem Motto: „Einer für alle, alle für einen!“ kämpfen d‘Artagnan und die drei Musketiere fortan gemeinsam gegen Richelieu und versuchen der Königin von Frankreich zu helfen, ihre gestohlenen Juwelen zu finden und wieder nach Hause zu bringen. Ob es ihnen letztendlich gelingt, können kleine und große Zuhörende beim Konzert auf Schloss Kapfenburg erfahren. Stefan Kirpal (Violine) Gundula Kirpal (Violine) Alba González i Becerra (Viola) Stephen Ristau (Violoncello) Preis Normalpreis 14,00 Euro Inklusive aller Gebühren Konzerterlebnis d’Artagnan (limitiert) „Auf einen Kakao mit d’Artagnan“ und Kinderschlossführung mit Sonja Heinen, im Anschluss gemeinsamer Besuch des Kinderkonzerts „d’Artagnan und die Musketiere“ mit dem Diogenes Quartett.