Theater der Stadt: Der kleine Lord

MIT Theresa Fassbender, Arwid Klaws, Margarete Lamprecht, Lennart Naether, Julia Sylvester, Larissa Wagenhals

REGIE Julius Max Ferstl

AUSSTATTUNG Ana Tasić

DRAMATURGIE Ella Elia Anschein

Der siebenjährige Cedric lebt mit seiner verwitweten Mutter in ärmlichen Verhältnissen in New York, als sich sein Leben mit einem Schlag verändert: ER soll ein Lord werden. Sein Großvater, der Earl von Dorincourt, möchte seinen einzigen Enkel nach England holen, um ihn dort zu seinem Nachfolger zu erziehen. Also machen sich Cedric und seine Mutter auf den Weg. Doch sein Großvater erweist sich als ein mürrischer Greis, dessen Herz der kleine zukünftige Lord erst erobern muss. Offenherzig und als existierten Geiz und Arroganz des alten Mannes gar nicht, legt er los. Doch dann taucht plötzlich eine Frau auf, die behauptet, ihr Sohn sei der wahre Lord…

Die anrührende Geschichte über Aufrichtigkeit und Miteinander ist mehr als hundert Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung noch immer herzerweichend. Sie gilt nach wie vor als Klassiker in der internationalen Kinderliteratur.

FRANCES HODGSON BURNETT(1849-1924) wurde in Manchester geboren und wanderte nach dem Tod des Vaters mit ihrer Familie 1865 in die USA aus. Nach ersten Kurzgeschichten, die in Zeitschriften veröffentlicht wurden, schrieb sie im Lauf ihres Lebens über 40 Kinder- und Jugendromane. Zu ihren bekanntesten Romanen, die auch mehrfach verfilmt wurden, gehören „Der kleine Lord“, „Eine kleine Prinzessin“ und „Der geheime Garten“.

ULRIKE SCHANKO Studium an der Ruhr-Universität Bochum. Dramaturgin u.a. in Münster und Nürnberg. Von 2004 bis 2009 Intendantin des Rheinischen Landestheaters Neuss, seit 2011 Direktorin des „theater itzehoe“.