Konzert des Ostalb-Jazz-Orchestra

Am Sonntag, 5. November 2023, gastiert um 17 Uhr das Ostalb-Jazz-Orchestra zum ersten Mal im Kulturbahnhof in Aalen. Die Band unter der Leitung von Gerhard Ott präsentiert bei diesem Konzert ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischem Swing über Latin und Funk einen großen Bogen von Werken zieht, die allesamt an den unterschiedlichsten Orten der Welt entstanden sind.

Außerdem sind auch wieder Instrumentalsolisten und die bekannten OJO-Vocals an diesem Abend dabei, wodurch sich das Publikum auf einige Klassiker von Duke Ellington, Count Basie und Roger Cicero freuen darf.