FAMILIEN-KONZERT

Erleben Sie ein besonderes Jazz-Konzert für die ganze Familie.

Dieses Event bietet jungen Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mit Babys, Kleinkindern Live-Musik in entspannter Atmosphäre zu genießen. Bringen Sie Ihre Krabbeldecke mit und machen Sie es sich bequem. Die Musikstücke sind kurz, melodisch und leicht zugänglich, sodass auch die jüngsten Zuhörer Freude daran haben.

Auf dem Programm steht an diesem Vormittag das Clara De Farias Trio mit Gesang, Gitarre und Kontrabass.

Das Konzert dauert 45-50 Minuten und ist speziell auf die Bedürfnisse von Familien mit kleinen Kindern und ihren Großeltern zugeschnitten. Die Musiker und andere Eltern lassen sich nicht von den natürlichen Reaktionen der Babys stören, was eine entspannte und angenehme Atmosphäre schafft.

Dieses besondere Event ist eine Kooperation zwischen dem JAZZclub IN DER MITTE, der Musikschule und der Volkshochschule Reutlingen.

Dieses Mal findet es im Rahmen der Jazz- und Klassiktage Tübingen statt.

Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie einen unvergesslichen Vormittag voller Musik und Freude.