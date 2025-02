Familien-Kreativ-Werkstatt: Die Magie des Bühnenbilds

Dieser Workshop ist perfekt für Familien, die ein gemeinsames Interesse an Handwerkskunst und Theater haben. In den Werkstätten am Zollberg erkunden wir Handwerksdisziplinen, die für Theaterproduktionen wichtig sind.

In der Schreinerei und Schlosserei bearbeiten wir Holz und Metall für Kulissen. In der Dekoabteilung lernen wir, Requisiten herzustellen, und im Malsaal entdecken wir Maltechniken für die Gestaltung verschiedener Texturen. Zudem erfahren wir, wie alle Werkstätten zusammenarbeiten, um beeindruckende Theateraufführungen zu schaffen.

Im Rahmen des Workshops können die Teilnehmenden ein eigenes kleines Projekt realisieren.

Teilnahmegebühr: 25 € Einzelperson / 30 € Kind + Erwachsene*r / 15 € Jugendliche*r allein

Die Teilnahme ist für Besitzer*innen des Kulturpasses kostenfrei. Die Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind nur in Begleitung einer erwachsenen Person zugelassen.

Infos und Anmeldung: theaterpaedagogik@wlb-esslingen.de