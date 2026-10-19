Familien-Natur-Tage "Was versteckt sich im Waldboden"

Wir gehen auf eine kleine Expedition zu den Tieren, die sich im Waldboden verstecken. Unter der Lupe lässt sich da einiges entdecken. Winzig kleine Urinsekten, die es länger gibt als die Saurier im Museum, Springschwänze, die das 100-Fache ihrer Körperlänge in einem einzigen Sprung überwinden, und die dicken Raupen der Käfer, die tief in der Erde den Winter überdauern. Diese wuselnde Welt sorgt dafür, dass die vielen Blätter und Nadeln wieder zu fruchtbarer Erde abgebaut werden und neue Pflanzen keimen können. Bitte geeignete Kleidung für draußen anziehen, die auch schmutzig werden darf.