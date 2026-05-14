Wir starten mit einem Gottesdienst im Freien, Kinderbetreuung, Kaffee und Kuchen der Landfrauen, Weinberg- und Kelterführungen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Familien Sonntag
bis
WeinSicht Lerchenbergstraße 16, 73733 Esslingen am Neckar
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Wir starten mit einem Gottesdienst im Freien, Kinderbetreuung, Kaffee und Kuchen der Landfrauen, Weinberg- und Kelterführungen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.
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