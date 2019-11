Familien-Weihnachts-Zaubershow in Bad Rappenau

× Erweitern Maximus der Magier Familien-Weihnachts-Zaubershow mit Maximus dem Magier

Familien-Weihnachts-Zaubershow mit Maximus dem Magier

Zauber-Vorstellung für Familien und Kinder ab 4 Jahren

Freitag, 13.12.2019 15:30 Uhr, Bürgerhaus, Babstadter Str. 35, 74906 Bad Rappenau

Lachen, Staunen und Mitmachen stehen wieder im Mittelpunkt, denn Maximus versteht es, alle in seinen zauberhaften Bann zu ziehen.

Die magische Weihnachtszeit steht vor der Tür und auch der Zauberer Maximus ist schon ganz aufgeregt, denn er wünscht sich viele neue Zaubersachen. Seine Zauberstäbe brechen in letzter Zeit immer wieder auseinander und auch seine Zauberkiste könnte mal wieder erneuert werden - doch bis Weihnachten dauert es noch ein bisschen und so könnt ihr den Zauberer dabei unterstützen, seine Zauberrequisiten, die ihm ständig auf lustige Weise kaputtgehen, wieder heil zu zaubern. Ihr dürft tatkräftig mitzaubern: mit Zaubersalz und den richtigen Zaubersprüchen. Seid gespannt, ob am Ende alles funktioniert und die gemeinsame Zauberkraft euch das ein oder andere Wunder beschert.

Einlass: 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn;

Dauer: ca. 45 Minuten

Eintritt: 8 €, Tageskasse

Infotelefon und Reservierung: 0176-75999247;