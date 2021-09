Familienaktion: Luther-Rallye im Klingenweiherpark

Verbringen Sie den Sonntag-Nachmittag mit unserer Luther-Rallye im Klingenweiherpark am Sonntag, 31. Oktober 2021 von 15-17 Uhr in Wassertrüdingen. Um an der Rallye teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Pass, erhältlich vom 18. bis 22. Oktober 2021 für 1 € in der Ev. Kita „Unterm Himmelszelt“. Diesen könnt ihr Euch in beiden Einrichtungen holen. Der Unkostenbeitrag von 1€ ist für Materialkosten (Button usw.) Unsere Kita-Kinder erhalten den Pass durch die Kita und kostenlos. Wir tun alles damit die Rallye stattfindet und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Für Fragen geben wir Euch eine Telefonnummer: 09832-7143.

Für Kurzentschlossene halten wir eine kleine Menge an Pässen vor Ort bereit.

Wir freuen uns auf euch! Herzliche Grüße vom Kita-Team.

Aktuelle Informationen zur Durchführung und geltende Regelungen vor Ort gibt es unter: www.wassertruedingen.de/familien-reformationstag