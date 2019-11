Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr beschäftigt sich die Führung „Familienbande“ mit Familienbildnissen in der Ausstellung „Alte Meister in der Sammlung Würth“ in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall. Der Rundgang ist eine Spurensuche nach Attributen und anderen Indizien, die bei der Identifizierung der Personen helfen können. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person oder zwölf Euro für Familien. Anmeldung erforderlich unter johanniterkirche@wuerth.com.