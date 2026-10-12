Vergesst den Ententanz und macht Platz für die Hits, die ihr wirklich hören wollt. Unsere Familiendisco bietet den perfekten Sound für Familien mit Kids im Alter von 7–13 Jahren.

Die Altersspanne ist nur eine Empfehlung, alle Kids und auch Teenies sind herzlich willkommen. Von DJ Kaiser bekommt ihr Chart-Stürmer aus verschiedensten Zeitaltern auf die Ohren: von Nina Chuba und Taylor Swift bis hin zu den Klassikern, bei denen auch die Eltern textsicher sind.

Das wird euer Familienausflug des Jahres! Eltern und Nachwuchs können bei der Familiendisco die Tanzfläche erobern und einen lockeren, frühen Abend in jugendfreier, aber absolut clubtauglicher Umgebung erleben. Um den Fokus auf den Spaß und die Musik zu legen, schenken wir keinen harten Alkohol aus.

Kinder unter 3 Jahren brauchen kein Ticket. Es gibt kein Betreuungsangebot. Der Kinderpreis gilt von 3–17 Jahren. Kinder unter 16 müssen in Begleitung Erziehungsberechtigter sein oder mit Vereinbarung zur Übertragung der Personensorgeberechtigung (Muttizettel).

Mehr zum Jugendschutz unter https://maschinenfabrik-hn.de/jugendschutz/