Familienevent – Baue deinen eigenen Heißen Draht

Biege dein ganz persönliches Drahtmuster und fordere danach die ruhige Hand deiner Freunde heraus.

In diesem Workshop lötst du die Elektronik, baust die Box zusammen und formst deinen Draht nach eigenen Ideen – und schon ist dein selbstgebautes Spiel bereit für spannende Wettkämpfe.

Kinder tüfteln und basteln, Erwachsene unterstützen – gemeinsam entsteht ein hochwertiges, langlebiges Spielzeug, das für viele gemeinsame Momente sorgt.