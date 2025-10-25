Familienevent in Kooperation mit der experimenta „Was kocht denn da im Keltenkessel?“

Familienevent in Kooperation mit der experimenta (ab 6 Jahren) „Was kocht denn da im Keltenkessel?“ Wie sah eine Mahlzeit bei Asterix und Obelix aus? Und welche Zutaten kamen in den Kessel und auf keltische Teller?

Bei einer Führung durch die aktuelle Mitmachausstellung KeltenKids – eine Reise in die Eisenzeit entdecken Familien das keltische Alltagsleben und erfahren dabei Spannendes rund um Ernährung und beliebte Zutaten der Kelten. Im Anschluss wird in der Experimentierküche der experimenta selbst keltisch inspiriert gekocht und verkostet!