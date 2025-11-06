Familienführung durch das Haus der Geschichte

Am Stadtmodell kann die ganze Altstadt von oben betrachtet werden. Bevor es dann weiter geht muss man die Torwächter passieren, die entscheiden, ob das Museum betreten werden darf.

Die Halsgeigen, die zur Bestrafung dienten, dürfen von mutigen Teilnehmern ausprobiert werden. Die Handwerker im 1. Stock erzählen von vergangenen Zeiten und davon, wie mühsam die Arbeit im Mittelalter doch war. Die große Kanone und die Rüstungen lassen den Dreißig-jährigen Krieg nachempfinden und auch das Leben und die Organisation in einer mittelalterlichen Stadt werden bei diesem Rundgang erkundet. Spielerisch wird so das Geheimnis gelüftet, warum Dinkelsbühl ist, wie es ist und schließlich warten auf die ganz Tapferen dann noch die dunklen Gefängniszellen!

Die Familienführung findet immer donnerstags in den bayerischen Schulferien statt. Beginn ist um 10:00 Uhr im Haus der Geschichte.