Familienführung mit allen Sinnen: Fotografien entdecken, Handwerk begreifen

Im Rahmen der Sonderausstellung „In Gedanken sah ich schon mein erstes Foto.

Roland Bauer – Die Retrospektive. Arbeiten seit 1970“ bietet das Hällisch-Fränkisches Museum eine besondere Familienführung an, die sich gezielt an Kinder und Erwachsene richtet.

Gemeinsam mit Lorenz Hafner begeben sich die Teilnehmenden auf eine lebendige Entdeckungsreise durch die Fotografien von Roland Bauer. Im Mittelpunkt steht dabei das aktive Erleben: Ausgewählte Objekte laden zum Anfassen ein und machen die in den Bildern festgehaltenen Lebens- und Arbeitswelten unmittelbar begreifbar. Die Führung verbindet das gemeinsame Betrachten der Fotografien mit anschaulichen Einblicken in altes Handwerk und künstlerische Techniken. Wie arbeiteten Schmiede, Küfer oder Korbmacher? Welche Werkzeuge kamen zum Einsatz, und was verraten Bauers Bilder über den Alltag dieser Berufe? Spielerisch und verständlich werden diese Fragen aufgegriffen und für Kinder wie Erwachsene zugänglich gemacht.

Dabei wird deutlich, was die Arbeiten Bauers so besonders macht: sein Blick für Details, seine Nähe zu den Menschen und sein Interesse an Lebensformen, die heute vielfach verschwunden sind. Die Familienführung schafft so einen niedrigschwelligen Zugang zur Ausstellung und lädt dazu ein, Fotografie nicht nur zu betrachten, sondern mit allen Sinnen zu erleben. Die Veranstaltung eignet sich für Familien mit Kindern und bietet eine ideale Gelegenheit, Kunst, Geschichte und Handwerk gemeinsam zu entdecken.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://eveeno.com/rolandbauer-familienfuehrung oder beim Besucherservice des Museums (hfm@schwaebischhall.de; Tel.: Telefonnummer: 0791/751-289).

Führung ab 8 Jahren