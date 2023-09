Lesung und Musik: "Bibliotheken - geheimnisvolle Schatzkammern der Menschheit"

Bibliotheken: Sie sammeln Bücher, machen sie zugänglich, verbergen sie, schützen sie, werden ausgeraubt und abgebrannt, vernichten selbst Werke oder sind letzter Hoffnungsschimmer in dunklen Zeiten. Es gibt Bibliotheken seit der Antike und es gibt sie immer noch. Sie bewahren Wissen und Geschichten – und manches Mal sind sie selbst Teil eines Buches. An diesem Abend spielen reale und fiktionale Bibliotheken die Hauptrolle in den miteinander in Bezug stehenden Texten, die Vorleserinnen und Vorleser zu Gehör bringen. Von der Bibliothek in „Der Name der Rose“ über die Bodleian Library und die Privatbibliothek von Elinor Loredan bis zur geheimen Bibliothek von Daraya spannt sich der Bogen. Dazwischen erklingen Bücher musikalisch.