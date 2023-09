Herzlichen Glückwunsch Stabü!

Ja, genau heute ist der 75. der Bücherei und Martina Brandl und Benjamin Decker sind zusammen mindestens genauso alt. Anlässlich des Jubiläums kommt Martina Brandl zum Gratulieren vorbei und bringt als Geschenk eine Welturaufführung mit: Gemeinsam lesen Brandl & Decker exklusiv aus dem unveröffentlichten Manuskript von Brandls neuer Anthologie: „Interviews mit unmöglichen Gesprächspartnern“. Musik gibt es natürlich auch: Handgemacht, selbst gespielt und live. Das gibt es so nur einmal, nur an diesem Abend und nur in Geislingen. Angestoßen wird auch. Jede*r der vorbeikommt und mitfeiert, darf auch ein Gläschen auf die Bücherei erheben.