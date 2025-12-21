Familienkino "Die Geschichte einer Maus, die ein Monster erfindet"

Die Geschichte einer Maus, die ein Monster erfindet, um vor anderen Tieren zu fliehen.

Wir laden euch an diesem Nachmittag zum gemeinsamen Filmschauen in einer etwas anderen Atmosphäre ein. Für unsere Kleinen gibt es eine Liegewiese mit Kissen und Matratzen, in die man sich während dem Film einkuscheln kann und für alle Erwachsenen Sofas zum Chillen. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten.

Der Duft von frisch gemachtem Popcorn macht den Nachmittag perfekt.

Als Schmankerl haben wir ein kleines Filmrätsel vorbereitet, ihr habt den Film erkannt und freut euch bereits? Dann verratet uns den Filmtitel am Nachmittag an der Bar und erhaltet eine kleine Portion Popcorn als Belohnung. Wir freuen uns auf euch.

Filmrätsel:

Ein großes, zotteliges Wesen wird von einem kleinen Tier erfunden, um andere zu erschrecken. Doch am Ende stellt sich heraus, dass Dinge, vor denen man Angst hat, oft gar nicht so schlimm sind. (FSK 0)

Aus Lizenzgründen dürfen wir den Titel nicht direkt nennen. Ihr könnt ihn aber auch per Mail ratskeller@sjr-crailsheim.de erfragen.