Familienkino - "Ein aussergewöhnliches Kindermärchen mit Regenschirm"

Ein mit magischen Fähigkeiten ausgestattetes Kindermädchen, dass so plötzlich wie es erscheint auch wieder verschwindet. Ihren Schirm hat sie dabei immer dabei.

Wir laden euch an diesem Nachmittag zum gemeinsamen Filmschauen in einer etwas anderen Atmosphäre ein. Für unsere Kleinen gibt es eine Liegewiese mit Kissen und Matratzen, in die man sich während dem Film einkuscheln kann und für alle Erwachsenen Sofas zum Chillen. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten.

Der Duft von frisch gemachtem Popcorn macht den Nachmittag perfekt.

Als Schmankerl haben wir ein kleines Filmrätsel vorbereitet, ihr habt den Film erkannt und freut euch bereits? Dann verratet uns den Filmtitel am Nachmittag an der Bar und erhaltet eine kleine Portion Popcorn als Belohnung. Wir freuen uns auf euch.

Filmrätsel:

Eine zauberhafte Frau mit Schirm kommt in eine Familie, die viel Kummer hat. Mit Liedern, Spielen und ein wenig Magie bringt sie Freude zurück und zeigt, dass man auch die Welt durch Kinderaugen sehen kann. (FSK 0)

Aus Lizenzgründen dürfen wir den Titel nicht direkt nennen. Ihr könnt ihn aber auch per Mail ratskeller@sjr-crailsheim.de erfragen.

Der Eintritt ist frei.