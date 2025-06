Familienkino - Ein mutiges Mädchen auf dem Ozean

Ein mutiges Mädchen begibt sich aufs Meer, um ihr Zuhause zu retten. Dabei merkt sie, dass sie viel kann und dass ihr eigenes Herz der wichtigste Wegweiser ist.

Wir laden euch an diesem Nachmittag zum gemeinsamen Filmschauen in einer etwas anderen Atmosphäre ein. Für unsere Kleinen gibt es eine Liegewiese mit Kissen und Matratzen, in die man sich während dem Film einkuscheln kann und für alle Erwachsenen Sofas zum Chillen. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten.

Der Duft von frisch gemachtem Popcorn, Nachos und Co. machen den Nachmittag perfekt.

Als Schmankerl haben wir ein kleines Filmrätsel vorbereitet, ihr habt den Film erkannt

und freut euch bereits? Dann verratet uns den Filmtitel am Nachmittag an der Bar und erhaltet eine kleine Portion Popcorn als Belohnung. Wir freuen uns auf euch.