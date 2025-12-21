Familienkino "Eine Verbrecherbande zwischen gut und blöse"

Wir laden euch an diesem Nachmittag zum gemeinsamen Filmschauen in einer etwas anderen Atmosphäre ein.

Für unsere Kleinen gibt es eine Liegewiese mit Kissen und Matratzen, in die man sich während dem Film einkuscheln kann und für alle Erwachsenen Sofas zum Chillen. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten.

Der Duft von frisch gemachtem Popcorn macht den Nachmittag perfekt.

Als Schmankerl haben wir ein kleines Filmrätsel vorbereitet, ihr habt den Film erkannt und freut euch bereits? Dann verratet uns den Filmtitel am Nachmittag an der Bar und erhaltet eine kleine Portion Popcorn als Belohnung. Wir freuen uns auf euch.

Filmrätsel:

Eine Bande schlauer Tiere ist bekannt dafür, alles zu stehlen, was ihnen gefällt. Doch als sie plötzlich etwas Gutes tun sollen, merken sie, dass es vielleicht schöner ist, anderen zu helfen. Der Film erkundet den Konflikt zwischen gut und böse durch die Geschichte einer Verbrecherbande, die versucht, sich zu rehabilitieren. (FSK 6)

Aus Lizenzgründen dürfen wir den Titel nicht direkt nennen. Ihr könnt ihn aber auch per Mail ratskeller@sjr-crailsheim.de erfragen.