Familienkino - "Haustiere mit geheimem Leben"

Der Film enthüllt das geheime Leben unserer Haustiere, wenn wir nicht zu Hause sind.

Wir laden euch an diesem Nachmittag zum gemeinsamen Filmschauen in einer etwas anderen Atmosphäre ein. Für unsere Kleinen gibt es eine Liegewiese mit Kissen und Matratzen, in die man sich während dem Film einkuscheln kann und für alle Erwachsenen Sofas zum Chillen. Die ganze Familie kommt auf ihre Kosten.

Der Duft von frisch gemachtem Popcorn macht den Nachmittag perfekt.

Als Schmankerl haben wir ein kleines Filmrätsel vorbereitet, ihr habt den Film erkannt und freut euch bereits? Dann verratet uns den Filmtitel am Nachmittag an der Bar und erhaltet eine kleine Portion Popcorn als Belohnung. Wir freuen uns auf euch.

Filmrätsel:

Haustiere in einer großen Stadt haben ein geheimes Leben, sobald ihre Besitzer weg sind. Sie gehen auf verrückte Abenteuer, helfen sich gegenseitig und zeigen, dass Freundschaft auch zwischen ganz verschiedenen Tieren möglich ist. (FSK 0)

Aus Lizenzgründen dürfen wir den Titel nicht direkt nennen. Ihr könnt ihn aber auch per Mail ratskeller@sjr-crailsheim.de erfragen.

Der Eintritt ist frei.