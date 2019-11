× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

»Wir wünschen uns, dass wir mit diesem Projekt einen musikalischen Schatz in die Herzen der Kinder legen können, der sie ihr Leben lang begleiten wird« (Sabine Layer).

Auch in dieser Spielzeit stellt die Bachakademie das Singen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit mit Grundschülerinnen und Grundschülern: Über einen Zeitraum von mehreren Monaten erarbeiten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern eine eigens für sie geschaffene Komposition von Karsten Gundermann, die auf Antonio Vivaldis berühmtem Gloria in D-Dur basiert. Unterstützt werden sie dabei durch ein Team der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Den bewegenden Höhepunkt des Projektes bildet ein großes Familienkonzert, bei dem alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Gaechinger Cantorey auftreten. Zu hören sind dann neben Karsten Gundermanns Reflecting Gloria, auch Auszüge aus Vivaldis Original. Und zum Abschluss lädt Hans-Christoph Rademann alle zum gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder ein. Ein beschwingter Start ins zweite Adventswochenende!